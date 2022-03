Idoso mata homem momentos depois de salvá-lo de afogamento em lago

Amigos e familiares de Nathan Drew protestaram contra decisão da promotoria de não prestar queixas contra o atirador (foto: Reprodução/Facebook) idoso de 74 anos, não identificado, atirou e matou Nathan Drew Morgan, que ele salvou de afogar-se momentos antes no lago Keowee, na Carolina do Sul, Estados Unidos, na semana passada. A polícia norte-americana decidiu não prestar queixas contra o idoso, alegando que ele agiu em legítima defesa. Umde 74 anos, não identificado,Nathan Drew Morgan, que elede afogar-se momentos antes noKeowee, na Carolina do Sul, Estados Unidos, na semana passada. Anorte-americana decidiu não prestar queixas contra o idoso, alegando que ele agiu em





Segundo a polícia, Nathan estava andando de jet-ski com sua namorada e nenhum deles estava usando coletes salva-vidas, quando caíram na água. O idoso, que era um velejador, estava com sua esposa em seu barco e auxiliou o casal a sair da água. De acordo com o senhor, o jovem ficou agressivo e começou a agredi-los.









O advogado do Décimo Circuito Judicial, David Wagner, anunciou que seu escritório não apresentará acusações contra o idoso, citando o incidente como "um caso claro de legítima defesa", segundo informações do The Sun. Os investigadores acreditam que a vítima podia estar intoxicada, mas a autópsia ainda está pendente.





Amigos de Drew Morgan se manifestaram contra a decisão judicial de liberar o homem de 74 anos que atirou em Morgan. "Este homem incrível teve um filho que perdeu seu melhor amigo e os pais de Drew nunca mais verão seu filho !!!! Muitas pessoas em toda a comunidade perderam um amigo muito especial. Isso é tudo que temos!!!!??? Você chama isso de JUSTIÇA!!!??? Isso está longe disso!!!"