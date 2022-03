Sobe para três número de mortos em ataque a faca em Israel

Pelo menos três pessoas morreram na tarde desta terça-feira (22), em um ataque com arma branca em Beer Sheva, a maior cidade do deserto de Neguev, no sul de Israel - informaram socorristas israelenses, atualizando o balanço anterior de vítimas.



Em um primeiro momento, a polícia israelense informou em comunicado que um homem havia ferido vários civis com uma faca em uma área comercial da cidade, acrescentando que suspeitava de um ato "terrorista".



O suspeito esfaqueou uma mulher num posto de gasolina e depois atropelou um ciclista com o seu carro, antes de seguir para um centro comercial próximo, onde desceu do veículo para esfaquear um homem e uma mulher, segundo a mesma fonte.



Civis presentes no local abriram fogo na direção do agressor e o "neutralizaram", acrescentou a polícia israelense, sem especificar se o homem ainda estava vivo.



O equivalente israelense da Cruz Vermelha, Magen David Adom, havia relatado inicialmente uma morte, antes de aumentar o número de mortos para três, segundo seu porta-voz, Zaki Heller.



O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, que acaba de retornar de uma cúpula no Egito com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sissi e o líder dos Emirados Árabes Unidos Mohammed bin Zayed, está acompanhando de perto os últimos acontecimentos em Beer Sheva e está em contato com o ministro da Segurança Pública e com o chefe de polícia, informou seu escritório em Jerusalém.