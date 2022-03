O presidente da China, Xi Jinping, se declarou "chocado" com o acidente de um avião com 132 pessoas a bordo nesta segunda-feira no sul do país, informou o canal público CCTV.



Xi pediu uma investigação para "determinar as causas do acidente o mais rápido possível", segundo a emissora.



O Boeing 737 da companhia China Eastern Airlines viajava da cidade de Kunming para a metrópole de Guangzhou, mas "perdeu o contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo um comunicado da Administração Chinesa da Aviação Civil (CAAC).