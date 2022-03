Um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou nesta sexta-feira(18) o bloqueio da plataforma de mensagens Telegram no Brasil por não colaborar com as autoridades e não combater a desinformação, segundo decisão publicada no site oficial da instituição.



Alexandre de Moraes afirmou que a plataforma deixou de responder a ordens judiciais em várias ocasiões e determinou a suspensão completa e abrangente da operação do Telegram no Brasil, segundo a decisão.



O popular aplicativo está instalado em 53% dos celulares do país.