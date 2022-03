Com Macron, Putin acusou Ucrânia de 'crimes de guerra'

Vladimir Putin (foto: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP)

O presidente russo, Vladimir Putin, disse a seu colega francês Emmanuel Macron na quarta-feira que as forças ucranianas são culpadas de "vários crimes de guerra" e que as tropas russas estão fazendo "todo o possível" para evitar mortes de civis, informou o Kremlin nesta sexta.Nessa conversa, "chamou-se a atenção para os muitos crimes de guerra cometidos diariamente pelas forças de segurança ucranianas, em particular com ataques maciços de foguetes e artilharia a cidades do Donbas", uma região no leste da Ucrânia controlada por grupos pró-russos, declarou o Kremlin em um comunicado.