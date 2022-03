Morre Chaim Kanievsky, influente rabino ultraortodoxo israelense

O rabino Chaim Kanievsky, uma figura da comunidade ultraortodoxa de Israel, faleceu nesta sexta-feira (18) aos 94 anos, disseram fontes próximas ao religioso.



Líder dos judeus da comunidade lituana, o rabino Kanievsky era considerado um "professor" e às vezes apelidado de "Príncipe da Torá" por seus seguidores, que respeitavam seus ensinamentos ao pé da letra.



Sua família anunciou sua morte em um breve comunicado. Seu funeral será no domingo, de acordo com a instituição de caridade israelense Zaka, cujos membros são judeus ortodoxos.



"O rabino sempre se certificou de receber cada pessoa com o coração aberto", disse o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, em comunicado.



"Ele era um verdadeiro líder público, que de sua modesta casa em Bnei Brak (perto de Tel Aviv) liderou dezenas de milhares de pessoas em Israel, com sabedoria, bom senso e rara habilidade", completou.



O rabino Kanievsky atraiu a ira de muitos israelenses ao minimizar a gravidade do coronavírus, afirmando que a pandemia não deveria justificar o fechamento de escolas religiosas, criticando as autoridades que decretaram um rígido bloqueio.



Seu neto, Yakov Kanievsky, disse à AFP em 2020 que o rabino considerava o estudo da Torá "a coisa mais importante do mundo".