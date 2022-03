Junta de Mali suspende transmissões da France 24 e da RFI

A junta de governo do Mali ordenou, nesta quinta-feira (17), a suspensão das transmissões da Radio France International (RFI) e da France 24, depois de divulgarem informações de que o Exército malinês está envolvido em abusos contra civis.



Em um comunicado divulgado nesta quinta, o porta-voz do governo, coronel Abdoulaye Maiga, disse que a junta "rejeita categoricamente essas falsas acusações contra as valorosas FAMA (Forças Armadas Malinesas)".



Ele acrescentou que a junta "iniciou um processo para suspender, até nova ordem, a difusão da RFI e da France 24".



A União Europeia (UE) lamentou a medida, a qual descreveu como um "ataque contra a liberdade de informação".



"Esta decisão é inaceitável", disse o porta-voz do serviço diplomático da UE, Nabila Massrali, em um comunicado, chamando as acusações levantadas de "infundadas".



A AFP constatou, no entanto, que o sinal emitido por ambos os veículos de comunicação continuava a ser recebido no Mali na manhã desta quinta-feira.



A France Médias Monde, casa-matriz da RFI e da France 24, indicou que "toma ciência e condena este anúncio".



A suspensão de dois grandes meios de comunicação estrangeiros não tem precedentes nos últimos anos no Mali, um país mergulhado em uma grave crise política e de segurança desde 2012.



RFI e France 24, que cobrem de perto as notícias africanas, são muito acompanhados no Mali e em outros países africanos francófonos.



O governo do Mali se referia a uma reportagem veiculada em 14 e 15 de março pela RFI, na qual se dava a palavra a vítimas de abusos supostamente cometidos pelo Exército e pelo grupo privado de segurança russo Wagner.