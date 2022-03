Zelensky pede a Alemanha que derrube o novo "muro" que a Rússia levanta na Europa

Zelensky fala ao parlamento alemão (foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu à Alemanha, nesta quinta-feira (17), que derrube o novo "muro" que está sendo erguido na Europa contra a liberdade desde a invasão da Ucrânia por parte da Rússia."Não é um muro de Berlim, é um muro na Europa Central entre a liberdade e a escravidão, e este muro fica maior a cada bomba lançada sobre a Ucrânia", disse Zelensky em uma mensagem de vídeo exibida na Câmara Baixa do Parlamento alemão."Querido sr. chanceler (Olaf) Scholz, derrube este muro. Dê à Alemanha o papel de liderança que merece", afirmou, ao evocar apelo feito durante a Guerra Fria pelo então presidente americano, Ronald Reagan, em Berlim."Um povo está sendo destruído na Europa", advertiu Zelensky, que mencionou as mortes de 108 crianças na Ucrânia desde o iníco da ofensiva."Nos ajudem a parar esta guerra", pediu.Em seu discurso, o presidente também lamentou as estreitas relações estabelecidas entre Alemanha e Rússia nos últimos anos, especialmente no campo energético."Caro povo alemão: como é possível que, quando dissemos que o Nord Stream 2 (gasoduto entre Rússia e Alemanha, cuja entrada em operação foi finalmente suspensa por Berlim, ndlr) era uma forma de preparar a guerra, ouvíssemos em resposta que 'era puramente econômico'?", questionou.Esses projetos realizados por Alemanha e Rússia "foram a base do novo muro", criticou.A Ucrânia se opôs desde o início a este gasoduto, que já está concluído, mas foi suspenso, após a invasão russa da Ucrânia, iniciada há três semanas.A Alemanha quer prescindir do petróleo russo até o final do ano. Já em relação ao gás, parece mais complicado para a Alemanha abandonar as importações procedentes da Rússia.