Rússia paga juros da dívida estrangeira, evitando default

O Ministério russo das Finanças disse, nesta quinta-feira (17), que pagou os juros de dois títulos estrangeiros, em meio a temores de que a Rússia pudesse entra em "default" pelas sanções ocidentais decorrentes da invasão da Ucrânia.



"A ordem de pagamento para o reembolso dos juros dos títulos (...) com um valor total de US$ 117,2 milhões (...) foi executada", disse o Ministério das Finanças, em um comunicado.



O Ministério acrescentou que os fundos foram enviados para um "banco estrangeiro" em 14 de março.



Moscou tinha até 16 de março para pagar os US$ 117 milhões, o primeiro de uma série de pagamentos com vencimento em março e abril.



Parte das reservas russas no exterior, cerca de US$ 300 bilhões, está congelada como parte das sanções ocidentais pela guerra na Ucrânia.



As sanções também paralisaram parte dos sistemas bancário e financeiro do país e derrubaram o rublo.