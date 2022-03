Homem e bebê encontrados sem vida sob escombros de deslizamento no Peru

Equipes de resgate encontraram nesta quarta-feira(16) os corpos de um homem e de um bebê soterrados nesta quarta-feira (16), depois de um deslizamento que atingiu várias casas em uma cidade andina no norte do Peru. As vítimas estavam entre os oito desaparecidos na tragédia, informaram autoridades.



"Conseguimos recuperar o corpo de um adulto, um homem, e de uma menina de um mês", disse à imprensa José Rivas, porta-voz da polícia de resgate.



"Provavelmente, ele estava tentando proteger a garota e o colapso soterrou os dois", acrescentou.



Estas são as duas primeiras fatalidades do desastre. Os corpos recuperados foram encontrados nos escombros de um mercado.



As autoridades relataram 15 desaparecidos na terça-feira, um número que foi reduzido quase pela metade após um novo balanço.



"Temos oito pessoas desaparecidas, incluindo três crianças", declarou o ministro da Defesa, José Gavidia, antes da descoberta dos corpos, de Retamas, a cidade afetada, onde vivem cerca de 5.000 pessoas.



"Estamos organizando a entrada da polícia, bombeiros e brigadas de mineiros", acrescentou o ministro, que foi ao local para conduzir o resgate.



Gavidia também afirmou que as casas soterradas são "aproximadamente sete", bem abaixo das 60 que o governador da região de La Libertad, Manuel Llempen, havia informado na terça-feira. Nenhuma explicação foi dada sobre a mudança abrupta de informação.



Habitada por famílias de mineiros, a cidade fica a 16 horas de estrada da cidade de Trujillo, capital regional localizada no litoral.



"Consegui sair a tempo, minha casa foi enterrada. O colapso nos deixou sem nada", disse a uma estação de rádio local Ledy Leiva, que escapou com outros cinco membros de sua família.



- "Mapa de riscos" -



As buscas duraram a noite toda, com intervalo de algumas horas, e foram retomadas na madrugada desta quarta-feira, com a participação de policiais e bombeiros de outras localidades.



Não é a primeira vez que Retamas protagoniza uma tragédia como essa. Em 2009, um deslizamento que enterrou várias casas deixou pelo menos 13 mortos, incluindo uma criança.



O presidente peruano, Pedro Castillo, chegou à cidade pela manhã para supervisionar os trabalhos de resgate e socorro às vítimas. "No momento, estamos interessados em resgatar as pessoas que perderam a vida", disse Castillo.



Castillo lamentou que pessoas pobres construam casas precárias em lugares inseguros.



"No Peru não temos um mapa de riscos, há pessoas que se arriscam a construir um teto [casa] sobre um rio, há pessoas que se arriscam a perfurar um morro para construírem suas casas", acrescentou.



O arcebispo de Trujillo, Miguel Cabrejos, lamentou a "perda de vidas humanas" devido ao deslizamento.



"Este local já havia sido declarado como área de alto risco", alertou Miguel Yamazaki, diretor de Preparação da Defesa Civil.



Os deslizamentos ocorrem frequentemente durante as chuvas sazonais na região andina do Peru e em muitas da América do Sul, onde aumentam as áreas residenciais em zona de risco, como encostas.



Em 15 de fevereiro, deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais devastaram alguns bairros da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, uma tragédia que deixou 217 mortos, incluindo 42 menores, e 33 desaparecidos.



