Trump não repetirá chapa com Pence se concorrer em 2024

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse em entrevista publicada nesta quarta-feira (16) que não escolherá Mike Pence como seu colega de chapa se concorrer à Casa Branca pelo Partido Republicano nas eleições de 2024.



"Não acho que as pessoas vão aceitar", disse Trump ao The Washington Examiner sobre a ideia de outra possível candidatura Trump-Pence.



Trump afirmou falsamente em diversas ocasiões que Pence, como seu vice-presidente, poderia ter revogado legalmente os resultados das eleições de 2020 durante a certificação de sua derrota para Joe Biden no Congresso.



"Mike e eu tivemos um ótimo relacionamento, exceto pelo fator muito importante que aconteceu no final. Tínhamos um relacionamento muito bom. Não falo com ele há muito tempo", disse o magnata republicano.



Trump e seus aliados afirmam que os votos do colégio eleitoral em estados que ele perdeu por pouco para Biden deveriam ter sido rejeitados devido à fraude generalizada, mas nunca foram apresentadas evidências de irregularidades significativas.



"Mike pensou que seria uma esteira rolante humana, que não importa quão fraudulentos sejam os votos, tem que enviá-los para o Velho Corvo", disse Trump, usando seu apelido favorito para o então líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell.



"Mike me decepcionou", afirmou.



A pressão implacável de Trump sobre Pence para rejeitar os resultados estimulou uma multidão de seus apoiadores a gritar "Enforque Mike Pence" ao invadir o Capitólio, a sede do Congresso em Washington, para impedir a certificação da vitória de Biden.



Os incidentes deixaram cinco mortos, 140 policiais feridos e mais de 750 pessoas presas por seu papel na tomada do Capitólio, e quase 220 se declararam culpados.