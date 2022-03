O Conselho da Europa excluiu a Rússia oficialmente, nesta quarta-feira (16), em razão da guerra lançada contra a Ucrânia, uma decisão histórica tomada no dia seguinte ao anúncio de saída, por parte de Moscou, desta instituição.



A exclusão foi decidida na manhã desta quarta-feira, durante uma "reunião extraordinária" do Comitê de Ministros, órgão executivo da organização, realizada um dia depois de uma votação consultiva da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE). Esta última se declarou a favor da exclusão da Rússia.