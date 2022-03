Hong Kong fecha praias por covid-19 após indignação na China

Hong Kong fechará a maioria de suas praias, depois que fotos de moradores sem máscara e aproveitando o sol e o mar provocaram indignação na China continental - anunciou sua chefe de governo, Carrie Lam, nesta quarta-feira (16).



A medida se soma às rígidas disposições de distanciamento social, incluindo o uso de máscara no passeio nas montanhas e a proibição de reuniões de mais de duas pessoas.



"Ao ver um aumento de pessoas nas praias, temos que tomar as medidas adequadas para proteger nosso sistema, reduzir os deslocamentos para garantir a segurança", disse Lam à imprensa.



O isolamento das prais começa nesta quinta-feira (17).



Muitos chineses manifestaram sua revolta nas redes sociais, afirmando que o surto de covid-19 na China continental se deve à fraca resposta de Hong Kong ao coronavírus.



A cidade registrou quase 750.000 casos em menos de três meses e não impôs um confinamento geral. Já na China, dezenas de milhões de pessoas estão confinadas desde que mais de 3.000 casos diários foram detectados nos últimos dias.



O polo tecnológico Shenzhen, uma cidade de 17 milhões de habitantes que faz fronteira com Hong Kong, foi confinado na segunda-feira após a detecção de casos de covid-19 em fábricas e bairros.



"Como podem ser tão descuidados e ir à praia, enquanto Shenzhen está fechada? É egoísmo", afirmou um usuário da rede social chinesa Weibo.



Os pesquisadores consideram que a taxa de contágios em Hong Kong pode ser maior do que os números oficiais, atingindo metade de seus 7,4 milhões de habitantes.



