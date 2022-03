Panamá pedirá aos EUA para 'revisar' tratado comercial bilateral

O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, disse nesta terça-feira (15) que seu governo pedirá aos Estados Unidos uma revisão do Tratado de Promoção Comercial (TPC) bilateral, vigente desde 2012, porque prejudica vários setores de sua economia.



"Espero que possamos nos sentar como sócios, frente à frente, para buscar uma solução para um país que na região demonstrou que é aliado" dos Estados Unidos, disse Cortizo durante ato público. "Vamos pedir ao governo dos Estados Unidos" a "revisão" do TPC, acrescentou.



Segundo o presidente panamenho, seu governo enviará uma carta formal ao Departamento de Agricultura americano.



Cortizo disse que vão propor "ao parceiro mais importante do Panamá" para revisar os capítulos referentes a "produtos extremamente sensíveis para a paz social", como arroz, lácteos e carnes bovina, suína e de aves.



O TPC foi assinado em 2007, embora só tenha entrado em vigor em 2012. O governo teme que os agricultores e pecuaristas panamenhos sejam prejudicados por importações excessivas a partir dos Estados Unidos.



Várias associações panamenhas de produtores também pediram a revisão dos acordos comerciais para evitar uma explosão social.



"Queremos fazer um apelo para que neste momento tão difícil que a humanidade e nosso país vive, os produtos norte-americanos não afetem estes produtores", havia dito na semana passada o ministro do Desenvolvimento Agropecuário, Augusto Valderrama.



Na quinta-feira passada, o encarregado de negócios interino da embaixada dos Estados Unidos no Panamá, Stewart Tuttle, tinha antecipado que seu país não renegociará o Tratado porque "beneficia a todos".



Os Estados Unidos, um dos principais parceiros políticos e comerciais do país centro-americano, é o maior usuário do Canal do Panamá, com 75% da carga total no último ano fiscal.



Em 2021, a balança comercial entre os dois países foi superavitária para os americanos, com mais de 2,8 bilhões de dólares. O Panamá só exportou aos Estados Unidos o equivalente a 130,4 milhões de dólares em 2021, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Censo (Inec).



Os dois países compartilham programas de segurança no combate ao narcotráfico, o crime organizado, a lavagem de dinheiro e a migração ilegal.