Ministro das Relações Exteriores da Turquia visita Rússia e Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, viajou para a Rússia e depois irá para a Ucrânia para negociações de cessar-fogo, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (15).



"Estamos enviando nosso ministro das Relações Exteriores para a Rússia hoje (terça-feira). Ele terá conversas em Moscou amanhã e viajará para a Ucrânia na quinta-feira", disse Erdogan à impensa após uma reunião do gabinete do governo.



"(Cavusoglu) continuará nossos esforços para alcançar um cessar-fogo e paz por meio de conversas entre os dois lados", apontou o líder turco.



A Turquia, membro da Otan, mantém relações estreitas com a Rússia e a Ucrânia e quer aumentar suas credenciais como potência regional de mediação no conflito.



Na semana passada, a cidade turca de Antália (sul) sediou as primeiras conversas desde o início do conflito, em 24 de fevereiro, entre o chanceler russo, Serguei Lavrov e seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba.