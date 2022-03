Diebedo Francis Kere ganha o Pritzker 2022, considerado o Nobel da arquitetura

O prêmio Pritzker, a mais alta distinção do mundo da arquitetura, foi entregue, nesta terça-feira, ao arquiteto burquinês Diebedo Francis Kere, anunciaram os organizadores.



Kere foi premiado pelos seu desenhos "pioneiros" que são "sustentáveis para a Terra e para seus habitantes em terrenos de extrema escassez", disse Tom Pritzker, presidente da la Hyatt Foundation que patrocina o evento.



Com dupla cidadania de Burquina Faso e Alemanha, Kere é o 51º recebedor do prestigioso prêmio.



Conhecido por construir escolas, centros de saúde, habitações, edifícios e espaços públicos em muitos países da África, entre eles Benin, Burquina Faso, Mali, Togo, Quênia, Moçambique e Sudão.



"É tanto um arquiteto como um servidor, pois melhora a vida e as experiências de inúmeros cidadãos em uma região do mundo, às vezes, esquecida", disse Pritzker.



O texto acrescenta que Kere "empodera e transforma as comunidades por meio da arquitetura", desenhando edifícios "onde os recursos são frágeis e a colaboração é vital"



"Por meio do seu compromisso com a justiça social e o uso inteligente de materiais locais para conectar-se e responder ao clima natural, trabalha em países marginalizados cheios de limitações e adversidades, onde a arquitetura e a infraestrutura estão ausentes, disse os organizadores.



Kere foi elogiado por um projeto para uma escola primária em Burquina Faso e realizou exposições individuais nos museus de Munique e Filadélfia.



Também foi um dos arquitetos que trabalhou no Museu Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho de Genebra.



Em 2017, Kere se consagrou como o primeiro arquiteto africano a desenhar um painel temporário no Hyde Park de Londres, uma prestigiosa tarefa que um arquiteto de fama mundial assina a cada ano.