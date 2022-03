Opep avalia demanda por petróleo em contexto de incertezas 'sem precedentes'

A Opep está avaliando os efeitos da guerra na Ucrânia sobre a demanda global de petróleo em 2022, em um contexto de "incertezas sem precedentes", disse o cartel nesta terça-feira (15).



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve até o momento sua previsão de aumento de demanda de 4,2 milhões de barris por dia (mbd) em 2022, para um total de 100,90 mbd.



"No entanto, essa previsão deve mudar nas próximas semanas", quando haverá mais "claridade" sobre o efeito da guerra na Ucrânia, indica a organização em seu relatório anual.



O cartel, aliado à Rússia no marco de um acordo para limitar a produção de petróleo e sustentar os preços, não fala diretamente de guerra ou invasão russa na Ucrânia, mas de "guerra no Leste da Europa", "tensões" ou "crise" vinculada à Ucrânia.



A situação atual representa "um nível de incertezas sem precedentes" e "a incerteza dominará os meses restantes de 2022", disse a Opep.



A Opep+ reúne os treze membros da Opep, liderados pela Arábia Saudita, e outros dez países exportadores fora do cartel, incluindo a Rússia.



Os membros da Opep+ se recusam a acelerar o aumento da sua produção e mantêm o aumento gradual de 400.000 barris por dia a cada mês que acordaram, com o objetivo de atingir volumes semelhantes aos anteriores à pandemia até ao final deste ano.