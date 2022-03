Cruzeiro com milhares de turistas encalha na República Dominicana

Um cruzeiro com milhares de turistas encalhou na República Dominicana, na segunda-feira (14), pouco depois de zarpar de um cais em Puerto Plata, a cerca de 200 quilômetros da capital Santo Domingo - confirmaram as autoridades.



Os jornais locais informaram que cerca de 3.000 turistas e 1.600 tripulantes viajam no cruzeiro "Norwegian Escape", agora parado próximo ao porto de Taíno Bay, na baía de Puerto Plata.



O navio encalhou, devido a "um vento forte esta tarde, de cerca de 30 nós", disse o comandante da Marinha Dominicana, vice-almirante Ramón Betances Hernández, à imprensa.



"Até o momento, a tripulação e os passageiros não correm qualquer perigo", garantiu o chefe militar, cercado por jornalistas, sem especificar o número de pessoas a bordo.



Esta embarcação foi construída em 2015 com capacidade para 4.266 passageiros e uma tripulação de 1.733 pessoas, informa a empresa de turismo em seu site.



Tentou-se remover o navio com a ajuda de rebocadores, sem sucesso. Mais unidades serão incorporadas à tarefa nas próximas horas.



Localizada na costa norte do Atlântico dominicano, Puerto Plata é conhecida por suas praias paradisíacas, promovidas como "Costa do Âmbar" e "Noiva do Atlântico".



Em apenas dois dias, entre 9 e 10 de março, em torno de cerca de 11.700 visitantes chegaram à região, segundo dados do Ministério do Turismo.



A passagem de cruzeiros é frequente neste país de 10 milhões de habitantes que tem no turismo uma de suas principais fontes de receita.