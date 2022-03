Rússia limita exportações de cereais para várias ex-repúblicas soviéticas

A Rússia decidiu limitar a exportação de cereais para quatro ex-repúblicas soviéticas para evitar a escassez e o aumento dos preços.



"A Rússia introduz uma proibição temporária das exportações de cereais para os países da União Econômica Euroasiática (UEE)", anunciou o governo russo na segunda-feira à noite (14).



A UEE é uma aliança econômica de cinco ex-repúblicas soviéticas (Rússia, Cazaquistão, Belarus, Armênia e Quirguistão).



O governo também proibiu "a exportação de açúcar branco e açúcar bruto para terceiros países".



As restrições aos cereais estarão em vigor até 30 de junho, e as do açúcar, até 31 de agosto, disse o governo russo, explicando que esta decisão foi tomada para "proteger o mercado nacional de alimentos das restrições externas".



Cereais e açúcar são alguns dos alimentos que registraram uma maior inflação na Rússia desde o início da pandemia da covid-19. Esta alta foi tão significativa que, do final de 2020 até junho de 2021, os preços do açúcar foram regulados pelas autoridades.



Há alguns dias, alguns supermercados passaram a racionar certos produtos, incluindo o açúcar. De acordo com a agência estatística russa Rosstat, seu preço disparou 13% apenas na semana de 5 a 11 de março.