Cerca de 160 veículos puderam deixar Mariupol, através de um corredor humanitário, nesta segunda-feira (14) - informaram as autoridades desta cidade ucraniana há dias sitiada por forças russas e separatistas pró-Rússia.



Por volta das 13h locais (8h em Brasília), a coluna de veículos tomou uma estrada que liga esta estratégica cidade portuária do Mar de Azov com a cidade ucraniana de Zaporizhia, disse a prefeitura de Mariupol no aplicativo Telegram, sem especificar quantas pessoas conseguiram fugir.