Empresário britânico é assassinado no Caribe mexicano

Um empresário britânico, que vivia no balneário de Playa de Carmen (oeste) no Caribe mexicano, foi assassinado a tiros no sábado passado, informaram as autoridades locais.



A promotoria do estado de Quintana Roo, onde se localiza os balneários do Caribe, apontou que o crime ocorreu em plena luz do dia quando o homem viajava junto com sua filho em seu carro.



"O homicídio foi cometido por arma de fogo na Rodovia Federal Cancún-Playa del Carmen (...) A vítima é um homem estrangeiro com status migratório de residente permanente, disse a promotoria em sua conta no Twitter.



Dois homens foram detidos por causa do assassinato, completou a instituição.



Um empresário próximo à vítima, que pediu para não ser identificado por razões de segurança, afirmou à AFP que o falecido era britânico.



A promotoria divulgou que a filha do morto apresentou lesões leves que não a colocam em risco de vida.



Segundo os meios de comunicação locais, o empresário vivia em Playa del Carmen há quase uma década, possuía um bar e havia recebido ameaças.



Os balneários do Caribe mexicando vêm sendo atingidos por distintos crimes violentos há alguns anos, porém, habitualmente, se registram em lugares distantes das zonas turísticas.



O Caribe mexicano é um dos principais destinos de praia do mundo. É também o símbolo do turismo no país, atividade que representa 8,5% do PIB.



O México está sendo tomado por uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas, na qual já foram assassinadas mais de 340.000 pessoas desde dezembro de 2006, segundo números oficiais.