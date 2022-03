Primeiro voo comercial direto de Marrocos para Israel decola

Um voo da Royal Air Maroc (RAM) decolou neste domingo (13) da capital econômica de Casablanca para Tel Aviv, a primeira conexão comercial direta quinze meses após a normalização das relações bilaterais.



Três meses atrasado devido à crise de saúde, o voo da companhia aérea nacional marroquina partiu às 09h00 GMT (06h00 em Brasília) do aeroporto Mohammed-V de Casablanca, disse uma fonte do aeroporto.



"A empresa operará quatro voos semanais com esta nova rota aérea, o que se traduzirá em mais turistas e relações mais próximas", disse o escritório de Israel no Marrocos no Twitter.



Tel-Aviv e Rabat restabeleceram suas relações em dezembro de 2020 no âmbito dos "Acordos de Abraão", um processo de normalização entre Israel e vários países árabes, apoiado pelo governo Trump.



"Uma delegação de operadores econômicos e personalidades do mundo da cultura" está a bordo do avião, informou a Royal Air Morocco em comunicado.



