Reino Unido pede a britânicos para abrigar refugiados ucranianos

O governo do Reino Unido anunciou neste domingo (13) um programa que permite que os britânicos recebam refugiados que fogem da guerra na Ucrânia, uma resposta às críticas à lentidão e relutância em acolher ucranianos após a invasão russa.



O novo plano, nomeado "Homes for Ukraine", consiste em acolher "dezenas de milhares" de pessoas que terão acesso ao mercado de trabalho, à segurança social e à educação, mesmo sem ter laços familiares com o Reino Unido, anunciou o ministro britânico Michael Gove em declarações à rede Sky News.



Gove disse que o governo quer garantir que "todas as casas disponíveis" possam ser disponibilizadas "para aqueles que fogem da perseguição".



Os britânicos que decidirem hospedar refugiados ucranianos em suas casas receberão 350 libras (418 euros, 456 dólares) por mês e devem se comprometer a hospedá-los por pelo menos 6 meses.



Quem quiser fazê-lo deve contacar os ucranianos através das redes sociais ou associações e registrar-se numa plataforma que estará operacional a partir de segunda-feira, acrescentou o ministro.



Os ucranianos que desejam se mudar para o Reino Unido ainda precisarão obter um visto, mas o procedimento será simplificado depois que Londres foi criticada na semana passada por sua relutância em receber refugiados.



Segundo Gove, cerca de 3.000 vistos foram concedidos aos ucranianos.



Após essas declarações, o líder da oposição trabalhista Keir Starmer comemorou este novo programa, mas lamentou que o Reino Unido continue atrás dos seus vizinhos europeus.



"Honestamente, as últimas semanas foram vergonhosas para o Reino Unido em termos de hospedagem de refugiados", disse Starmer.