Montanhista acha corpos de dois desaparecidos em outubro em vulcão nevado no Equador

Um montanhista localizou neste sábado (12) os corpos de duas pessoas que desapareceram em uma avalanche registrada em outubro no vulcão nevado Chimborazo, no centro andino do Equador, informou a Associação de Guias de Montanha (Aseguim).



"Os cadáveres, encontrados a 5.850 metros (de altitude), estão sob uma camada de 15 centímetros de gelo", disse à AFP o diretor do Grupo de Resgate da Aseguim, Pablo Chiquiza.



No Chimborazo, maciço com neves eternas mais alto do país (6.293 metros), uma avalanche foi registrada em 24 de outubro, que caiu sobre 16 equatorianos que tentavam chegar ao cume. Três deles morreram - cujos corpos foram resgatados - e outros três ficaram desaparecidos.



A entidade destacou em nota divulgada por redes sociais que Fabián Chuto, membro de seu Grupo de Resgate, "localizou os montanhistas que foram surpreendidos por uma avalanche" nesse dia.



Chiquiza informou, por sua vez, que Chuto encontrou os dois corpos quando descia do Chimborazo, vulcão potencialmente ativo 130 km ao sul de Quito.



"Observou algo incomum fora da trilha, a uns 100 metros, e foi inspecionar, encontrando sob uma camada de gelo dois corpos, um muito perto do outro, que são visíveis. Tirou fotos, que estão sendo entregues às autoridades para planejar o resgate dos cadáveres", expressou.



Ele acrescentou que a corda que une os montanhistas desaparecidos "está partida" e por isso suspeitam "que o terceiro corpo foi parar em uma fenda que fica próxima".



Os picos nevados do Equador atraem escaladores nacionais e estrangeiros.



No Chimborazo, a 700 metros do cume, foram encontrados em 2003 os destroços de um avião de bandeira equatoriana que se acidentou em 1976 com 59 pessoas a bordo.



Em 2015 também foram encontrados a 5.600 metros os restos mortais de três escaladores, possivelmente estrangeiros, que teriam desaparecido 20 ou 30 anos antes.