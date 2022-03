Espanha recebe 25 crianças ucranianas com câncer para que continuem seu tratamento

A Espanha recebeu nesta sexta-feira (11) 25 crianças ucranianas com câncer para continuarem seus tratamentos, interrompidos em seu país devido à invasão russa, informou o governo.



"O voo do Ministério da Defesa acaba de pousar com os 25 meninos e meninas ucranianos com câncer e suas famílias, que continuarão seus tratamentos na Espanha", informou o governo espanhol no Twitter.



Além disso, "outros 22 deslocados" ucranianos chegaram no avião militar A400 que pousou em Madri, na Espanha, acrescentou o Ministério da Defesa na mesma rede social.



As crianças "serão tratadas em hospitais públicos de referência no tratamento do câncer pediátrico", afirmou a Federação Espanhola de Pais de Crianças com Câncer, que juntamente com a Sociedade Espanhola de Onco-Hematologia Pediátrica promove a ida dessas crianças à Espanha.



A federação disse que espera poder trazer "mais crianças" com câncer da Ucrânia e seus familiares "para Barcelona, Valência e Andaluzia" nos "próximos dias", diz o comunicado.



"Esses meninos e meninas precisam de atenção urgente, mas também de acompanhamento contínuo. (...) Vamos dedicar todos os nossos recursos a esses menores", garantiu Carmen Menéndez, chefe da federação.



O presidente do Governo, Pedro Sánchez, afirmou nesta sexta-feira às vésperas de um encontro europeu em Versalhes que a Espanha se prepara "para acolher da forma mais digna os refugiados da Ucrânia".



Mais de 2,5 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia começou sua ofensiva em 24 de fevereiro, informou a ONU nesta sexta-feira.