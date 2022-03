Goldman Sachs é 1º grande banco de Wall Street a deixar a Rússia

O banco comercial americano Goldman Sachs anunciou, nesta quinta-feira (10), sua retirada da Rússia, tornando-se o primeiro grande banco de Wall Street a se distanciar de Moscou após a invasão da Ucrânia.



"O Goldman Sachs está encerrando suas atividades na Rússia, de acordo com os requisitos regulatórios e de licenciamento", disse uma porta-voz em mensagem à AFP.



"Focamos em acompanhar nossos clientes em todo mundo na gestão, ou no fechamento de obrigações pré-existentes no mercado, e na garantia do bem-estar dos nossos colaboradores", completou.



De acordo com seu último relatório anual, a exposição da marca na Rússia atingiu US$ 650 milhões em 2021. O Goldman Sachs não dá detalhes sobre o número de funcionários no país.



O Citigroup, que tinha uma exposição total de US$ 9,8 bilhões na Rússia no fim de dezembro, declarou na quarta-feira (9) que está "avaliando (suas) operações no país".



No final de 2021, este banco já havia anunciado sua intenção de ceder suas operações de varejo na Rússia.



GOLDMAN SACHS GROUP



CITIGROUP