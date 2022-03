Três jornais escandinavos irão publicar em russo para contra-atacar o Kremlin

Três importantes jornais de países do norte da Europa anunciaram, nesta quinta-feira (10), que irão traduzir para o russo alguns de seus artigos sobre a guerra na Ucrânia para chegar ao público da Rússia e contrapor a "propaganda" do Kremlin.



"Nosso objetivo é dar aos russos acesso a uma cobertura imparcial e confiável", escreveram em um comunicado conjunto os editores do Politiken (Dinamarca), do Dagens Nyheter (Suécia) e Helsing Sanomat (Finlândia), três jornais de referência.



"A tragédia ucraniana não deve ser comunicada à opinião pública russa pelos canais de propaganda", alegaram, denunciando o recente fechamento "dos últimos meios audiovisuais independentes na Rússia, Rádio Eco de Moscou e o canal de televisão da oposição Dojd".



Muitos meios de comunicação estrangeiros também decidiram suspender suas atividades na Rússia depois que a Duma adotou uma lei que castiga duramente qualquer "informação enganosa" após a invasão da Ucrânia por parte do exército russo.