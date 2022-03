15º dia de invasão: Rússia interrompe cessar-fogo ao bombardear maternidade

Unidade de saúde destruída após ataque russo (foto: Donetsk Regional Police / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymr Zelensky, declarou que o exército russo "passou dos limites" ao atacar uma maternidade na cidade de Mariupol nessa quarta-feira (9/3). O bombardeio deixou 17 feridos , incluindo grávidas em trabalho de parto.

LEIA MAIS: Por que invasão da Ucrânia está reaproximando os EUA da Venezuela

A ofensiva de Vladimir Putin interrompeu o cessar-fogo para que civis pudessem sair da Ucrânia pelos corredores humanitários quando completam-se 15 dias de invasão ao vizinho do leste europeu.

"Atrocidade! Por quanto tempo mais o mundo será cúmplice ao ignorar o terror?", declarou Zelensky em uma publicação no Twitter, com um vídeo que mostra os escombros do ataque.

Hora depois, em um vídeo transmitido em seu canal no Telegram, o presidende da Ucrânia pediu que a comunidade europeia condene Putin por "crimes de guerra".

Corredores humanitários

Pelo menos 35 mil civis conseguiram deixar as cidades ucranianas sitiadas por tropas russas nessa quarta-feira (9/3), segundo informações do governo ucraniano.

A agência de refugiados da ONU estima que entre 2,1 e 2,2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia em busca de refúgio desde o início da invasão.

FMI aprova auxílio de US$ 1,4 bilhão

O conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um financiamento emergencial de US$ 1,4 bilhão para a Ucrânia, a fim de ajudar o país, vítima de uma "enorme crise humanitária e econômica" causada pela invasão russa.

"A necessidade de financiamento é importante, urgente, e poderia aumentar consideravelmente à medida que a guerra persistir", afirmou a diretora-gerente do fundo, Kristalina Georgieva.

Reino Unido pede G7 para proibir petróleo russo

O Reino Unido declarou que todos os países do G7 - grupo das sete economias mais industrializadas do mundo - deveriam "pôr fim ao uso de petróleo e gás russos", como o país e os Estados Unidos fizeram.

"Putin deve fracassar", declarou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, durante uma visita aos Estados Unidos. Segundo ela, isso incluiria a desconexão "total" dos bancos russos do sistema internacional Swift.

UE afirma que tem gás para todo o inverno

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que os países aliados da União Europeia têm gás natural suficiente para passar o inverno deste ano sem precisar depender da importação russa.

Ela também disse, à rede ARD, que as sanções feitas contra a Rússia em resposta ao ataque na Ucrânia foram pensadas para causar o maior impacto possível no país, sem afetar muito as economias dos países do continente.