Presidente da Comissão Europeia: UE tem gás suficiente para o inverno

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira (9/3), que os países aliados da União Europeia têm gás natural suficiente para passar o inverno deste ano sem precisar depender da importação russa. A fala foi feita à televisão alemã ARD.





À rede alemã, Von der Leyen também disse que as sanções feitas contra a Rússia em resposta ao ataque na Ucrânia foram pensadas para causar o maior impacto possível no país, sem afetar muito as economias dos países do continente.





Cerca de 40% do gás da UE vêm da Rússia





Em 2021, os países da União Europeia importaram cerca de 155 bilhões de metros cúbicos (bmc) de gás natural da Rússia. O total supriu 40% do consumo total de gás da Europa. Reduzir a dependência do gás russo não será simples e deve exigir um esforço político dos países aliados.





Diante do risco de faltar gás para aquecer os países europeus no inverno, a Agência Internacional de Energia (IEA) publicou um plano com 10 medidas que podem diminuir a dependência europeia do gás e abaixar as importações do combustível russo em mais de um terço.





Ucrânia começa a receber gás da Polônia





Desde o último domingo (6/3), o mercado ucraniano passou a ser abastecido com gás proveniente da Polônia, informou o Operador do Sistema de Transmissão de Gás da Ucrânia. "Agora, os participantes do mercado ucraniano receberão gás de três direções - Polônia, Hungria e Eslováquia."





Em média, a Ucrânia consome de 100 a 120 milhões de metros cúbicos (mcm) de gás por dia.





