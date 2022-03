Mito: pedra que aprisionava demônio se rompe no Japão e causa pânico

Pedra que aprisionava espírito maligno segundo mito se rompe no Japão (foto: Reprodução/Twitter) Um rompimento de uma pedra, na região de Montanhas em Tochigi, local próximo de Tóquio, no Japão, está deixando a população que vive por lá preocupada, isso porque, segundo uma crença milenar, uma entidade maligna foi aprisionada dentro da pedra e agora que ela se rompeu, muitos creem que este espírito está à solta.









As histórias indicam que esse demônio assumiu a forma feminina e que tudo fazia parte de um plano para matar o imperador o governante do Japão da época, Toba, que viveu entre 1107 e 1123.





A separação da rocha vulcânica em duas partes, aproximadamente iguais, assustou muitos que acreditam no folclore, porque, segundo eles, a pedra continuamente expele gás venenoso, por isso o nome “Pedra da Morte”.





Há também quem acredite que o espírito foi exorcizado por um monge budista que espalhou os pedaços dele pelo Japão, mas muitos ainda acreditam que a pedra ainda abrigava o espírito.





No local, turistas publicaram fotos da pedra rachada e também com a corda — elemento que teria sido usado no ritual de exorcismo do monge — no chão. “Sinto que vi algo que não deveria ser visto”, disse um usuário do Twitter em um post que atraiu quase 78,6 mil Retweets e 181,4 mil curtidas.