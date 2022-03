Japão confirma ciberataque a fornecedor da Toyota

O governo japonês confirmou nesta terça-feira (1) que um ciberataque é responsável pelos problemas registrados por um fornecedor local da Toyota, o que obrigou a montadora a paralisar a produção por um dia no país.



O porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno, confirmou "um ciberataque" contra a fornecedora de peças Kojima Industries, mas declarou que o caso ainda está sendo investigado e não revelou mais detalhes.



Também alertou que "o risco de ciberataques cresce devido à situação atual, incluindo a Ucrânia", e pediu às empresas que "fortaleçam as medidas de cibersegurança".



Na segunda-feira, a imprensa nipônica informou que o grupo Kojima Industries sofreu um ataque de "ransomware". A empresa indicou que havia detectado uma "mensagem de ameaça" no sábado à noite, antes de descobrir que um servidor estava "infectado por um vírus".



A mensagem teve que ser publicada pela Toyota porque o servidor de Kojima ainda estava offline.



A empresa não sabe quando conseguirá restabelecer o sistema e retomar a produção.



A Toyota afirmou na segunda-feira que, devido ao problema, teria que suspender a produção em todas as 28 linhas de suas 14 fábricas japonesas nesta terça-feira.



A empresa pretende retomar as operações na quarta-feira.



TOYOTA MOTOR