Ex-executivo americano da Citgo condenado na Venezuela é libertado

Um americano que faz parte do grupo de seis ex-diretores da petrolífera Citgo, condenado na Venezuela por corrupção, foi libertado nesta terça-feira (8), dias depois de uma delegação da Casa Branca se encontrar com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, informou à AFP um de seus advogados.



"Confirmado que a pessoa libertada é Gustavo Cárdenas, os outros cinco continuam detidos", disse o advogado Jesús Loreto, que anunciou que "mais alguém deve ser libertado, mas não sei onde está nem quem é".



Conhecidos como "Citgo 6", seis ex-executivos da Citgo - cinco cidadãos norte-americanos e um residente permanente - estão detidos na Venezuela desde 2017. Washington pediu repetidamente sua libertação.



A libertação de Cárdenas, que atuou como vice-presidente de Relações Estratégicas, ocorre depois que Maduro recebeu no fim de semana uma delegação do governo Joe Biden, que nesta terça-feira proibiu a importação de petróleo e derivados da Rússia para os Estados Unidos em meio a sanções pela invasão da Ucrânia.



A reunião foi uma reviravolta nas relações rompidas entre Washington e Caracas, já que a Casa Branca não reconhece a reeleição de Maduro como presidente em 2018, um processo que classificou de "fraudulento".



As condições em que Cárdenas foi solto não são conhecidas, se ele está livre de acusações ou se está em liberdade por meio de medidas judiciais, segundo a defesa.



Em 4 de fevereiro, o Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) - o mais alto tribunal da Venezuela - ratificou as condenações contra o Citgo 6.



O TSJ confirmou a pena de 13 anos e sete meses de prisão e multa de 2 milhões de dólares contra José Ángel Pereira Ruimwyk, ex-presidente da Citgo; bem como as penas de oito anos e 10 meses de prisão contra Tomeu Vadell, Jorge Luis Toledo, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano e Cárdenas.