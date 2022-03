Música inédita de Ed Sheeran toca por engano em tribunal de Londres

A Suprema Corte de Londres descobriu erroneamente um trecho de uma música inédita de Ed Sheeran nesta terça-feira (8), para surpresa do músico britânico, que está sendo julgado por plágio em seu hit "Shape Of You".



"É uma música que escrevi em janeiro passado. Como você conseguiu isso?", exclamou a estrela pop de 31 anos, dirigindo-se a seus advogados no terceiro dia de um julgamento que começou na sexta-feira e deve durar três semanas.



Um deles, Ian Mill, explicou mais tarde que a música havia sido tocada "por engano" no computador de Steven McCutcheon, compositor e co-réu, que "contém inéditas".



Sheeran, McCutcheon e seu parceiro John McDaid foram acusados por dois compositores, Sami Chokri e Ross O'Donoghue, de se inspirarem parcialmente em sua música "Oh Why" para a melodia de seu hit global "Shape Of You", o best-seller música do mundo em 2017. Eles negam.



Em 2017, Ed Sheeran também foi o artista mais vendido do mundo, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), com seu terceiro álbum "Divide", que inclui o single "Shape of You".