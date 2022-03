Soldados ucranianos se casam em meio à guerra contra a Rússia

Valeria e Lesya (foto: reprodução/twitter)

Em meio à guerra na Ucrânia, um casal de soldados que está combatendo em Kiev contra a Rússia aproveitou o domingo (6) para se casar. As imagens da cerimônia improvisada em um dos postos de controle da capital foram publicadas pelas redes sociais do prefeito Vitalii Klitschko.





"Hoje cumprimentei os soldados de um dos batalhões de defesa da capital da capital: Lesya e Valeria. Eles vivem em um casamento civil há muito tempo e agora decidiram se casar. [...] A vida continua! E protegeremos a vida de Kiev", escreveu o líder municipal em seu Twitter.Nas imagens, Lesya aparece paramentado com a roupa de combate, incluindo capacete e colete à prova de balas. Já Valeria está com o uniforme camuflado do Exército e com uma grinalda típica na cabeça. Um outro militar celebra a cerimônia.Klitscho também aparece nas imagens com um colete de proteção e entrega um buquê de flores para a noiva e uma chuva de pétalas também é jogada no casal.Kiev não foi atacada diretamente pelos russos desde o dia 24 de fevereiro, mas está sendo cercada cada vez mais por milhares de militares e tanques.Já as cidades vizinhas estão sendo bombardeadas pelos caças de Moscou. (ANSA).