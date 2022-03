Grupo italiano Prada suspende vendas da Rússia

O grupo italiano de luxo Prada decidiu suspender suas vendas no varejo na Rússia, após a invasão da Ucrânia, o exemplo mais recente de uma grande marca de moda a adotar a atitude.



"Nossa principal preocupação envolve nossos colegas e suas famílias, afetados pela tragédia na Ucrânia e aos quais continuaremos garantindo nosso apoio", afirmou a empresa em um comunicado. O grupo "continuará atento aos desdobramentos do conflito", acrescentou.



Com esta medida, a Prada segue os passos de outras grandes marcas de luxo e moda, como Hermès, Chanel, LVMH ou Kering.



O grupo espanhol Inditex, proprietário de Zara e líder mundial do setor têxtil, também suspendeu temporariamente as atividades na Rússia.



