O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou neste sábado (5) que voltou a conversar por telefone com o presidente americano, Joe Biden, para discutir o apoio financeiro à Ucrânia e as sanções contra a Rússia.



"No quadro de um diálogo permanente, tive uma nova conversa com @POTUS (Biden). A agenda incluiu apoio financeiro à Ucrânia e busca de sanções contra a Rússia", escreveu Zelensky no Twitter.