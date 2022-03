Milhares de pessoas protestam em cidades europeias contra guerra na Ucrânia

Milhares de pessoas protestaram neste sábado (5) em Londres, Paris, Roma e Zurique para pedir o fim da guerra na Ucrânia.



"Estaremos aqui todos os fins de semana, em Paris ou qualquer outro lugar, até que Putin vá embora, retire seus tanques", declarou à AFP Aline Le Bail-Kremer, integrante da 'Stand With Ukraine', uma das organizações que convocou a manifestação na capital francesa.



Em Londres, capital do Reino Unido, centenas de pessoas se reuniram para pedir o fim da invasão russa na Ucrânia e rezar pela paz.



Os manifestantes se concentraram em Trafalgar Square com bandeiras e cartazes com frases como "Putin mata" e "Embargo à Rússia".



Cartazes similares foram observados no centro de Roma, Itália, onde sindicatos e ONGs organizaram uma "manifestação pela paz".



Em Zurique, maior cidade da Suíça, 40.000 pessoas pediram a retirada das tropas russas da Ucrânia, segundo a agência de notícias ATS.



Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro, as manifestações contra a guerra são cada vez maiores ao redor do mundo.