Ucraniana faz selfie em banheiro de trem ao lado de outros cinco refugiados

Pelas imagens de dois espelhos é possível visualizar seis refugiados dentro do banheiro (foto: WhatsApp/Divulgação)

Uma jovem ucraniana fez neste sábado (5/3) uma selfie dentro do banheiro de um trem que levava refugiados, de Kharkiv (segunda maior cidade do país e a mais afetada pelos bombardeios russos) para Lviv, cidade a Oeste da Ucrânia e que faz fronteira com a Polônia.



Durante a fuga, ela contou que passou 14 horas em pé, ao lado de mais oito pessoas.

Pela foto é possível perceber, através de imagens de dois espelhos, além dela, um homem agachado e, provavelmente, duas mulheres com suas filhas pequenas. Além disso, os olhares e semblante de cansaço das refugiadas eram evidentes.



Vera reside em New Rochelle, no Condado de Westchester, no estado de Nova York e gavou em vídeo uma mensagem para as mulheres que também têm filhos na guerra.