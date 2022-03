Empresa de ração oferece R$ 33 mil para quem cheirar fezes de cachorro

Dono de cachorro que cheirar fezes vai ganhar 'bolada' (foto: Reprodução) Uma fabricante de rações para animais ofereceu 5 mil libras (cerca de R$ 33 mil) a qualquer tutor de cachorro que cheirar as fezes do animal por dois meses para avaliar a qualidade do produto a ser vendido no mercado posteriormente.





O vencedor receberá R$ 33 mil para dar a comida de cachorro da OMNI por dois meses e relatar os efeitos que ela tem na frequência de "idas ao banheiro" do animal, odor de cocô, níveis de energia, comportamento, padrões de sono, peso e condição da pele.





Segundo o comunicado da fabricante, o animal será examinado por um veterinário no início e no final do período de dois meses. As inscrições estão sendo aceitas no site da empresa até 31 de março.