Cerca de 30 soldados malineses morrem em ataque jihadista (exército)

Vinte e sete soldados malineses morreram em um ataque jihadista no centro do país, anunciou o exército em um comunicado, que destaca, ainda que dezenas de "terroristas" foram "neutralizados".



Este foi o pior ataque contra o exército malinês nos últimos meses.



O ataque, ocorrido ao amanhecer desta sexta no acampamento militar de Mondoro, no centro do país africano, também deixou 33 soldados feridos, 21 deles em estado grave, enquanto outros sete "estão desaparecidos", acrescentou a fonte.



Segundo as forças armadas, 47 atacantes foram "neutralizados" e outros 23 algumas horas depois, durante "um rastreamento nos santuários terroristas".



"A dinâmica ofensiva de busca e destruição de santuários terroristas continua sem trégua", assegurou o exército em um comunicado.



Várias fontes haviam informado nesta sexta à tarde à AFP que um ataque deixou vários mortos em Mondoro.



Uma fonte militar francesa informou à AFP que o ataque foi executado por centenas de jihadistas e deixou de 40 a 50 mortos.



O acampamento de Mondoro, perto da fronteira com Burkina Faso, foi cenário de ataques jihadistas em várias ocasiões.