As páginas da Internet do Facebook e de outras mídias independentes estavam parcialmente inacessíveis na madrugada desta sexta-feira (4, noite de quinta no Brasil) na Rússia, onde as autoridades reforçam o cerco a vozes críticas em meio à guerra contra a Ucrânia.



O serviço de vigilância GlobalCheck e os jornalistas da AFP em Moscou notaram problemas para acessar o site do Facebook, o meio de comunicação independente local Meduza, as estações Deutsche Welle e Radio Free Liberty, e o serviço de língua russa da BBC.