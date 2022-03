Envio de arma à Ucrânia vai deixar mais vítimas, diz porta-voz da Rússia

A Ucrânia tem recebido, nos últimos dias, armamento de países da União Europeia como forma de ajuda na defesa da invasão russa (foto: Alexey NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP)

De acordo com a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, um aumento no fornecimento de armas para as forças ucranianas causará mais vítimas no conflito entre os dois países. A informação é da agência de notícias russa Interfax.





"[O presidente da Ucrânia] Volodymyr Zelenski disse que a Ucrânia estava recebendo quantidades crescentes de armas de seus parceiros. Isso levará a perdas maiores na Ucrânia e à disseminação das mesmas armas nos países europeus", disse Zakharova.





A Ucrânia tem recebido, nos últimos dias, armamento de países da União Europeia como forma de ajuda na defesa da invasão russa.





Ao menos 1 milhão de ucranianos saíram do país desde o início do conflito. Esta quinta-feira (3/3) marca o oitavo dia de ataque russo. A segunda rodada de negociações entre a Rússia e Ucrânia para dar fim à guerra foi iniciada na manhã desta quinta-feira (3/3), às 11h30.





A Ucrânia já soma mais de cinco mil vítimas, entre feridas e fatais, desde o primeiro dia de conflito.





*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes