Um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia na primeira semana da invasão russa (ONU)

Um milhão de refugiados fugiram da Ucrânia para países vizinhos desde o início da invasão russa há uma semana, informou o Alto Comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, nesta quinta-feira (3).



"Em apenas sete dias, vimos o êxodo de um milhão de refugiados da Ucrânia para países vizinhos", tuitou Grandi.



"Para milhões de outros, dentro da Ucrânia, é hora das armas caírem para que a assistência humanitária possa alcançar e salvar vidas", acrescentou.



O chefe da Agência da ONU para Refugiados (Acnur) planeja viajar nos próximos dias para a Romênia, Moldávia e Polônia, três dos países que recebem esse fluxo de refugiados.



De acordo com dados da guarda de fronteira da Polônia, mais de 500.000 pessoas entraram no país desde a Ucrânia até às 15h00 locais desta quarta-feira (11h00 de Brasília).



Um balanço da ONU não atualizado desde terça-feira indica que outras 115.000 pessoas fugiram para a Hungria e cerca de 80.000 foram para a Moldávia.



Nesta semana, a Acnur apresentou um pedido emergencial para a arrecadação de 1,7 bilhão de dólares para ajudar as pessoas exiladas ou deslocadas pelo conflito na Ucrânia.



De acordo com suas estimativas, 12 milhões de pessoas no país e outras quatro milhões no exterior precisarão de proteção e assistência nos próximos meses.