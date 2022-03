Siderúrgica russa cancela entregas à Europa após sanções ao maior acionista

Magnata, conhecido como barão do aço, é também acionista do grupo TUI, principal operadora de turismo da Europa (foto: Petrosyan/ St. Peterburg International Economic Forum/Flickr) Em resposta a sanções econômicas aplicadas pela União Europeia (UE) ao seu acionista majoritário, Alexei Mordashov, a AOA Serverstal, a maior siderúrgica da Rússia, suspendeu suas entregas na Europa. O magnata está entre os 26 empresários russos na lista de sanções feitas pela UE, nesta segunda-feira (20) , segundo informações da agência de notícias portuguesa RTP.





A corporação, em comunicado aos meios de comunicação russos, explicou que as matérias-primas serão direcionadas a mercados mundiais alternativos. A Europa é responsável por um terço do faturamento da empresa, encomendando cerca de 2,5 milhões de toneladas de aço por ano.









Por ter interesse financeiro no Banco Rossiya, “banco pessoal” de diversos empresários russos que tiveram benefícios econômicos com a anexação da Crimeia em 2014, o magnata é uma preocupação da UE. O órgão também acredita que os investimentos feitos pelo barão do aço no setor da comunicação colaboraram para desestabilizar a Ucrânia, por meio de emissoras de televisão pró-Rússia.





Segundo a RTP, Mordashov, em comunicado, afirmou que não possui nenhuma ligação com o surgimento do conflito e apelidou a guerra de “tragédia de dois povos irmãos”. “Devemos fazer de tudo para que alguma solução seja encontrada, a fim de que o derramamento de sangue acabe”, disse.

UE já aplicou sanções econômicas contra empresários russos

Desde que a Rússia invadiu a Crimeia, a UE e os Estados Unidos haviam aplicado punições econômicas a diversas personalidades russas, como o atual diretor da agência espacial Roscosmos e ex-vice-primeiro-ministro, Dimitry Rogozin.









Fechamento dos espaços aéreos, suspensão de vínculos financeiros e comerciais foram algumas das novas medidas aplicadas pela UE à Rússia, bem como a exclusão de sete bancos russos do Swift , sistema de comunicação interbancária responsável pelas transações mundiais.

