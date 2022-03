EUA encarregam promotores de processar 'oligarcas russos corruptos'

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregou nesta quarta-feira(2) promotores de processar "oligarcas russos corruptos" e qualquer pessoa que viole as sanções de Washington contra Moscou após a invasão da Ucrânia.



"Não pouparemos esforços para investigar, prender e processar todos aqueles cujos atos criminosos permitem que o governo russo continue esta guerra injusta", disse o procurador-geral Merrick Garland em comunicado.



A equipe especial criada para esse fim e anunciada terça-feira pelo presidente Joe Biden incluirá pelo menos dez promotores e investigadores da polícia federal, mas também autoridades fiscais e dos correios, detalhou o comunicado.



Seu papel será processar qualquer pessoa que viole as sanções impostas à Rússia, antes e depois do início das hostilidades na Ucrânia, assim como no futuro.



Além disso, garantirá o cumprimento das medidas tomadas contra as instituições financeiras russas, por exemplo, controlando o uso de criptomoedas.



Poderá apreender bens pertencentes a pessoas afetadas por sanções se forem resultado de "conduta ilegal", especifica o departamento.



No momento, os ativos de alguns oligarcas estão congelados, o que significa que eles não podem vendê-los ou alugá-los, mas mantêm a propriedade.



Durante seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso na noite de terça-feira, Biden ameaçou os oligarcas russos de confiscar seus iates, apartamentos de luxo e aviões particulares "inapropriados".