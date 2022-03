Empresa de logística alemã DHL suspende envios à Rússia e Belarus

A empresa alemã de logística DHL, uma das maiores do mundo, anunciou nesta quarta-feira (2) que suspendeu os embarques para a Rússia e Belarus após a invasão da Ucrânia.



"Nossos serviços para a Rússia e Belarus foram suspensos" e "não aceitamos mais remessas para esses países até novo aviso", informou a DHL, que também fechou seus escritórios e operações na Ucrânia.



A DHL, um dos maiores grupos de logística do mundo, juntou-se assim a uma lista de empresas ocidentais que romperam laços com a Rússia, que enfrenta sanções drásticas por sua invasão da Ucrânia.



Outras empresas do setor que adotaram medidas semelhantes são o grupo suíço Kuehne+Nagel, a alemã DB Schenker e a gigante marítima dinamarquesa Maersk.



O armador francês CMA CGM não está mais aceitando novos pedidos de e para portos russos, e a MSC Mediterranean Shipping Company, da Itália, suspendeu temporariamente as reservas, exceto para bens essenciais.