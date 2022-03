Congresso ovaciona população da Ucrânia durante discurso de Biden

Oksana Markarova, embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, esteve presente no Estado da União (foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Congressistas americanos aplaudiram de pé a população ucraniana nesta terça-feira, durante o discurso do Estado da União, pronunciado pelo presidente Joe Biden.



"Por favor, levantem-se, se puderem, e mostrem que, sim, nós, os Estados Unidos da América, estamos com o povo ucraniano", pediu Biden no Congresso, após a invasão russa à Ucrânia.

Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o mundo isolou Vladimir Putin por enviar forças russas para a Ucrânia. A fala aconteceu nesta terça-feira, durante o Estado da União.

Ele enfatizou que as sanções devastadoras "irão minar" a economia da Rússia e enfraquecer o seu exército. "Putin está agora mais isolado do mundo do que nunca", disse Biden aos congressistas, acrescentando que o líder russo "não tem nem ideia do que está por vir" em termos de sanções econômicas.