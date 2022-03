Disney, Sony e WarnerMedia suspendem lançamentos de seus filmes na Rússia

Rússia fica sem lançamentos de Disney, Sony e WarnerMedia (foto: Pixabay)





As gigantes do entretenimento Disney, Sony Pictures e WarnerMedia anunciaram separadamente que estavam suspendendo o lançamento de seus filmes nos cinemas russos após o ataque à Ucrânia."Dada a invasão não provocada da Ucrânia e a trágica crise humanitária, estamos suspendendo o lançamento nos cinemas de filmes na Rússia, incluindo o próximo 'Alerta Vermelho' da Pixar", escreveu o grupo americano em comunicado na segunda-feira."Tomaremos futuras decisões comerciais com base em como a situação se desenvolve", acrescentou a empresa.Enquanto isso, a Disney informou que está trabalhando com uma ONG para fornecer ajuda emergencial e outras formas de assistência humanitária aos refugiados.A Sony Pictures, subsidiária do grupo japonês Sony, também suspendeu o lançamento de seus filmes na Rússia, incluindo "Morbius", sua mais recente grande produção de super-heróis.O grupo justificou sua decisão pela "ação militar que continua na Ucrânia, a incerteza resultante e a crise humanitária desencadeada na região".A WarnerMedia, outro grande estúdio americano, também disse que suspenderá o lançamento da última versão do Batman na Rússia.