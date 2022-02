Prefeito afirma que Kiev 'está à beira de uma catástrofe humanitária'

Vitali Klitschko é o prefeito de Kiev (foto: Sergei SUPINSKY / AFP)

Em entrevista à Associated Press, neste domingo, Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, disse que a cidade está cercada pelo Exército russo. Por este motivo, uma possível evacuação de civis da capital ucraniana seria impossível.Nas palavras de Klitschko, a cidade está “à beira de uma catástrofe humanitária”. Ele explica que, no momento, a capital conta com eletricidade, água e aquecimento em suas casas, mas a infraestrutura para a entrega de alimentos e medicamentos está destruída.Apesar da resistência à invasão russa por parte da população, o prefeito de Kiev admite que os ânimos podem se arrefecer à medida que faltam remédios e comida nos supermercados.Vitali Klitschko confirmou que até agora nove civis foram mortos em Kiev, entre eles uma criança. A cidade segue com o toque de recolher à noite para que os sabotadores russos sejam identificados.