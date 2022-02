Guerra na Ucrânia desloca 'mais de 7 milhões' de pessoas, diz comissário

Janez Lenarcic é comissário europeu para Gestão de Crises (foto: Aris Oikonomou / AFP)

A ofensiva militar iniciada pela Rússia na Ucrânia provoca o deslocamento de "mais de sete milhões" de pessoas, disse neste domingo (27) o comissário europeu para Gestão de Crises, o esloveno Janez Lenarcic."Atualmente, a estimativa do número de ucranianos deslocados é de mais de sete milhões de pessoas", afirmou Lenarcic em coletiva de imprensa ao fim de uma reunião de ministros europeus do Interior."Estamos testemunhando o que pode se tornar a maior crise humanitária no continente europeu em muitos anos", acrescentou.Lenarcic destacou que "por causa dos combates, é muito difícil fazer um levantamento sobre as necessidades" prioritárias da população civil ucraniana.Ele mencionou que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), "cerca de 18 milhões de ucranianos serão afetados, do ponto de vista humanitário, seja dentro do território da Ucrânia ou em países vizinhos"."De qualquer forma, embora sejam estimativas aproximadas, os números são altos e teremos que nos preparar para esses tipos de emergências", disse Lenarcic.